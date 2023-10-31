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        Adana'da fırında yanında çalışan kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde fırında yanında çalışan kızı taciz ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 18:52 Güncelleme: 31.10.2023 - 18:52
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        Adana'da fırında yanında çalışan kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde fırında yanında çalışan kızı taciz ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre, ilçedeki bir fırında çalışan E.A. (16), 28 Ekim'de polis merkezine giderek 3 aydır yanında çalıştığı fırıncı R.A'nın kendisini taciz ettiğini öne sürerek cep telefonu ile kaydettiği bazı görüntüleri kanıt olarak sundu.

        Kızın şikayeti üzerine R.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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