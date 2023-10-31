Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:ASKİAtatürk
Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente
Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Büşra Güneş, Burcu Yönder, Leyva, Yasemin Yıldırım, Fabris (Berin Yıldırım, Beren Yeşilırmak, Ceren Cihan Önal, Nur Sevil Gökbudak, Ezgi Uludağ, Ezgi Bektaş, Berra Eren)
Sarıyer Belediyespor: Begüm Hepkaptan, Drewniok, Aslı Tecimer, Aleyna Vence, Merve Tanıl, Lee (Simay Kurt, Işıl Öz, Gizem Mısra Aşçı, Çağla Erdem, Merve Nezir)
Setler: 15-25, 17-25, 25-21, 25-10, 12-15
Süre: 115 dakika (24, 23, 28,18, 22)
ADANA