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        Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 00:08 Güncelleme: 01.11.2023 - 00:12
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        Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi Hulusi Kurtoğlu Caddesi'nde, T.Ö. (58) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine T.Ö. bıçakla yaralandı.

        Vatandaşlar tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.Ö, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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