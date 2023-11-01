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        Adana'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:48
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        Adana'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 44 LC 074 plakalı kamyon, Kışla Mahallesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Baki Karagöz'e (81) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan incelemede Baki Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

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