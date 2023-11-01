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        Adana'da kameradan belirlenerek yakalanan kapkaççı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alınan kapkaççı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:39 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:02
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        Adana'da kameradan belirlenerek yakalanan kapkaççı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alınan kapkaççı tutuklandı.

        Atakent Mahallesi'nde 25 Ekim'de Özcan A'nın sokakta yürüdüğü sırada yanına elektrikli bisikletli 2 kişi yaklaştı.

        Sürücünün arkasında yolculuk eden kişi, Özcan A'nın elindeki cep telefonunu alıp arkadaşıyla olay yerinden kaçtı.

        Özcan A'nın ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kapkaç zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin aynı mahallede ikamet ettiklerini belirledi.

        Elektrikli bisikleti kullanan Ö.Ü. (16) ile arkasında yolculuk eden ve cep telefonunu çaldığı öne sürülen Abdülkadir Y. (18) adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı.

        - Pasta almak için kapkaç yaptığı iddiası

        Şüphelilerden Abdülkadir Y. ifadesinde, olay günü doğum günü olduğunu, pasta alabilmek için cep telefonunu çaldığını ve arkadaşlarıyla kutlama yaptığını iddia etti.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Ü, savcılıkça serbest bırakıldı, Abdülkadir Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelilerin Özcan A'yı takip edip daha sonra elindeki cep telefonunu alarak uzaklaşması ve mağdurun zanlıları yakalamak için peşlerinden koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

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