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        Kozan'da çeşitli suçlardan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 09:20 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:20
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        Kozan'da çeşitli suçlardan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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