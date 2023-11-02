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        Adana'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan alkollü sürücüye dava

        Adana'da alkollüyken kullandığı pikabıyla çarptığı motosikletteki sürücünün ölümüne, arkasındaki eşinin de ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 10:32 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:32
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        Adana'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan alkollü sürücüye dava
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        Adana'da alkollüyken kullandığı pikabıyla çarptığı motosikletteki sürücünün ölümüne, arkasındaki eşinin de ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'nda 23 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında Murat G'nin (45) ölmesi, eşi Medine G'nin (48) ağır yaralanmasıyla ilgili 24 Haziran'da tutuklanan sürücü Ümit T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Savcılıkça hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ümit T'nin kullandığı pikabın, karşı şeritte seyreden Murat G. idaresindeki motosiklete çarptığı belirtildi.

        Kazada Murat G'nin hayatını kaybettiği, arkasındaki eşi Medine G'nin de ağır yaralandığı anlatılan iddianamede, sürücünün birden fazla kurar ihlali yaptığı ve olay sırasında 1,50 promil alkollü olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

        Trafik bilirkişi raporuna göre Murat G'nin kusursuz olduğu, Ümit T'nin ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen "şerite tecavüz etme", "şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama" ve "alkollü araç kullanma" nedenleriyle kazanın meydana gelişinde asli ve tam kusurlu bulunduğu iddianamede belirtildi.

        İddianamede, sanık Ümit T. için "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Tutuklu sanık Ümit T, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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