Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 60 ruhsatsız silah ele geçirildi, 57 kişi tutuklandı

        Adana'da polis ekiplerince yapılan uygulama, denetim ve operasyonlarda 60 ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan 57 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 10:34 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 60 ruhsatsız silah ele geçirildi, 57 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da polis ekiplerince yapılan uygulama, denetim ve operasyonlarda 60 ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan 57 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, ruhsatsız silah taşıyanların tespit edilip yakalanması amacıyla 23 Ekim'den itibaren kent genelinde uygulama, denetim ve operasyonlarını arttırdı.

        Bu kapsamda şüphelendikleri araçları durdurup arama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, iki otomobilin vites bölümüne gizlenmiş iki tabanca ele geçirdi. Ekipler, bir takside yaptığı aramalarda müşteri Eren G'nin (26) çantasında 7 tabanca buldu.

        Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri de Topalak Mahallesi'nde yaptığı uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü Bülent O'nun peşine düştü.

        Sürücü, Çatalan Batı Köprüsünü kullanarak kaçışını sürdürürken aracından Seyhan Baraj Gölü'ne bir cisim attı. Aracın önünü kesip sürücüyü gözaltına alan ekipler, olay yerine Koruma Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekiplerini çağırdı. Dalgıç polisler gölde yaptıkları aramalarda ruhsatsız tabanca buldu.

        Uygulama, denetim ve operasyonlarda, toplam 60 ruhsatsız tabancaya el koyuldu. Eren G. ve Bülent O'nun da arasında olduğu 57 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından "ruhsatsız ateşli silahlarla ateşli mermileri satın alma veya bulundurma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 57 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimliklerce tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB Başkanı Erkan'dan enflasyon açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan enflasyon açıklaması
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        "Çok süratli ve golcü"
        "Çok süratli ve golcü"
        Netanyahu'nun başbakan olarak günleri sayılı mı?
        Netanyahu'nun başbakan olarak günleri sayılı mı?
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!

        Benzer Haberler

        Park kavgasında taksici, öğretmeni dövdü
        Park kavgasında taksici, öğretmeni dövdü
        Polisten kaçarken baraj gölüne attığı ruhsatsız tabancayı dalgıçlar buldu
        Polisten kaçarken baraj gölüne attığı ruhsatsız tabancayı dalgıçlar buldu
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan alkollü sürücüye dava
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan alkollü sürücüye dava
        Kozan'da çeşitli suçlardan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Kozan'da çeşitli suçlardan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Adana'da öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 san...
        Adana'da öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 san...