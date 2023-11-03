Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 137 şüpheli tutuklandı

        Adana'da ekim ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 171 şüpheliden 137'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:54 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 137 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da ekim ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 171 şüpheliden 137'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1-31 Ekim tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi.

        Okul önlerinde denetimlerini arttıran ekiplerin daha önce belirlenen adreslere de gerçekleştirdiği operasyonlarda 171 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde, 250 kilo 716 gram esrar, 3 kilo 772 gram sentetik uyuşturucu, 75 bin 358 sentetik ecza, 14 kilo 125 gram sentetik kannobinoid, 3 bin 15 uyuşturucu hap, 471 gram eroin, 663 gram kokain, 517 kök Hint keneviri, 2 bin 955 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 137'si tutuklandı, 34 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Damadın maganda arkadaşı düğünü kana buladı!
        Damadın maganda arkadaşı düğünü kana buladı!
        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu

        Benzer Haberler

        Adana'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan alkollü sürücü hakim...
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan alkollü sürücü hakim...
        TBMM Sanayi Komisyonu, Hunutlu Termik Santrali'nde inceleme yaptı
        TBMM Sanayi Komisyonu, Hunutlu Termik Santrali'nde inceleme yaptı
        Kapıyı eski eşinin üzerine kilitleyip, evi ateşe verdi
        Kapıyı eski eşinin üzerine kilitleyip, evi ateşe verdi
        Eski kocasının kapıyı kilitleyip ateşe verdiği evde mahsur kalan kadın ağır...
        Eski kocasının kapıyı kilitleyip ateşe verdiği evde mahsur kalan kadın ağır...
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 7,5 yıl hapis cezası verildi
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 7,5 yıl hapis cezası verildi
        Öğretmeni döven taksicinin 6 suç kaydı çıktı; savunmasında 'Kendine zarar v...
        Öğretmeni döven taksicinin 6 suç kaydı çıktı; savunmasında 'Kendine zarar v...