Adana'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan alkollü sürücü hakim karşısında Adana'da alkollüyken kullandığı pikabıyla çarptığı motosikletteki sürücünün ölümüne, eşinin de ağır yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana'da alkollüyken kullandığı pikabıyla çarptığı motosikletteki sürücünün ölümüne, eşinin de ağır yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ümit T. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ümit T. olay günü eşiyle göl kenarına gittiklerini ve burada alkol aldığını söyledi.

Alkolün etkisinin geçtiği düşüncesiyle yola çıktığını anlatan Ümit T. şöyle devam etti:

"Kurttepe Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'ndan Göl Mahallesi istikametine doğru kendi şeridimde normal hızla seyir halindeyken aniden karşı şeritten bir motosiklet üzerime doğru geldi. Hemen frene bastım ancak motosiklet benim aracımın sol ön kısmına çarptı. Kazadan sonra yardım etmek amacıyla hemen pikabımdan aşağı indim. Ben maktul ve eşinin bulunduğu şeride geçmedim. Bilirkişi raporuna itirazım da bulunmamaktadır. Kazadan dolayı pişmanım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim."

Müşteki avukatları ise olayda Murat G'nin pikabın altında bir süre sürüklendiğini, bu durumun kast ile gerçekleştiğini ve şikayetçi olduklarını belirterek tutuklu sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması, tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'nda 23 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu belirtilen Ümit T. yönetimindeki pikabın çarptığı motosikletteki sürücü Murat G. (45) ölmüş, arkasındaki eşi Medine G. (48) ağır yaralanmıştı.

Yakalanan sürücü Ümit T. ise kazadan bir gün sonra tutuklanmıştı.