Adana'da ağır hasarlı 3 bina kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'nın Kozan ilçesinde, ağır hasarlı 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleşti.

Depremin ardından ilçede yıkım kararı verilen yapılarda çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı Tufanpaşa ve Hamam mahallelerindeki ağır hasarlı 3 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.