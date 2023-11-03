Adana'da mantar zehirlenmeleri karşı uyarılarda bulunuldu

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamada, mantar tüketiminde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Müge Güler, mantar zehirlenmesinin bulantı, kusma, karın ağrısı bazı türlerde halüsinasyon, yerinde duramama, taşkınlık ve saldırganlık gibi belirtiler gösterdiğini bildirdi.

Hastanede mantar zehirlenmeleri dışında diğer zehirlenme vakalarıyla da çok sık karşılaştıklarını ifade eden Güler, zehirlenmelerin fark edildiğinde hemen acil servise başvuruda bulunulması gerektiği belirtti.

Güler, sobalı evlerde yaşayan vatandaşların karbonmonoksit zehirlenmelerine de dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.