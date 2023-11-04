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        Adana'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Adana'nın Seyhan ilçesinde, otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:16 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:16
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        Adana'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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        Adana'nın Seyhan ilçesinde, otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Tepebağ Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki kişi yaralandı.

        Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Bu arada, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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