İHH'nin "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Adana'daki İncirlik Üssü önüne geldi

Filistin'e destek amacıyla İstanbul'dan yola çıkan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğündeki "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu", Adana'daki İncirlik Üssü önüne ulaştı.

İsrail'in, Filistin'e saldırılarını protesto etmek için İHH'nin öncülüğünde 3 Kasım'da İstanbul'dan yola çıkan, aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleriyle çok sayıda vatandaşın yer aldığı konvoy, ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanat Komutanlığı'nın konuşlu olduğu Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı önüne geldi.

Polis ekipleri, konvoyun ilerlediği güzergahta güvenlik önlemi aldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden de destek amacıyla araçlarıyla gelen çok sayıda kişi, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı önünde buluştu.

Üs önünde düzenlenecek miting için bekleyişini sürdüren katılımcılar, attıkları sloganlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ABD'yi protesto etti.

Öte yandan çevredeki bazı binalara, büyük boy Türk ve Filistin bayraklarının asıldığı görüldü.