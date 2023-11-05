Adana'da Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finali sona erdi

Adana'da dün başlayan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finali sona erdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'ndeki Rüzgarlı Tepe'de dün başlayan şampiyonanın finaline 43 ilden 70 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ikinci gününde hazırlıklarını tamamlayan sporcular, kalkış yaparak hedefe inmeye çalıştı.

Şampiyonada yapılan 6 atlayış sonucu dereceye girenlere ödülleri verildi.

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