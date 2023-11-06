Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 15 evden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

        Adana'da 15 evden para ve ziynet eşyası çalan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 09:56 Güncelleme: 06.11.2023 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 15 evden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da 15 evden para ve ziynet eşyası çalan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde kapıları zorlanarak girilen 15 evden 2 milyon lira tutarında para ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili geniş kapsamlı araştırma yaptı.

        Ekipler, olayların yaşandığı binaların ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarından yola çıkarak 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Osmaniye'den Adana'ya gelerek hırsızlık yapıp yeniden yaşadıkları kente döndükleri belirlenen şüpheliler L.G. (17), Pınar G. (18) ve Mine A. (19) adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı.

        Benzer olaylardan çok sayıda suç kayıtları bulunan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Polis ekipleri, Mine A. ile birlikte hareket eden ve kimlikleri belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu arada, Toros Mahallesi'ndeki bir daireden 400 bin liralık ziynet eşyası çalınması olayına karışan Mine A'nın da arasında olduğu şüphelilerin apartmana giriş çıkış anları binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!
        2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Kuzey Işıkları, Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü
        Kuzey Işıkları, Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        ABD nükleer denizaltısı Orta Doğu'da
        ABD nükleer denizaltısı Orta Doğu'da
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        17 yaşındaki genç babasını öldürdü!
        17 yaşındaki genç babasını öldürdü!
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Tahviller yeniden oyuna dönüyor
        Tahviller yeniden oyuna dönüyor
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım
        Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım

        Benzer Haberler

        Kapılarını zorlayarak girdikleri 15 daireden 2 milyon TL´lik hırsızlık yapt...
        Kapılarını zorlayarak girdikleri 15 daireden 2 milyon TL´lik hırsızlık yapt...
        Adana'da Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finali sona erdi
        Adana'da Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finali sona erdi
        İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan protestoculara polis müdahalesi (2)
        İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan protestoculara polis müdahalesi (2)
        Adana'daki İncirlik Üssü önünde İsrail protesto edildi
        Adana'daki İncirlik Üssü önünde İsrail protesto edildi
        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, ziyaretlerde bulundu
        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, ziyaretlerde bulundu
        İHH'nin "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Adana'daki İncirlik Üssü önüne gel...
        İHH'nin "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Adana'daki İncirlik Üssü önüne gel...