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        Adana'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 10:20 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:20
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        Adana'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile hafif ticari araç, Çatalan Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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