Adana'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile hafif ticari araç, Çatalan Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.