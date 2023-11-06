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        Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa dava

        Adana'da, FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 10:46 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:46
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        Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa dava
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        Adana'da, FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Adli kontrol tedbiri uygulanan C.Y. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen C.Y. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık E.D'nin ifadelerine yer verildi.

        C.Y. ile örgüte ait evde sohbet toplantılarına katıldıklarını belirten tanık E.D, "Biz FETÖ'ye bağlı evde kalıyorduk. Bu evde örgüt elebaşına ait kitaplar okutuluyordu. Bizden de sürekli örgüt elebaşına ait kitapları okumamızı istiyordu. Sanık örgüt içinde 'ev ablalığı' görevini yapıyordu." ifadelerini kullandı.

        İddianamede, C.Y'nin örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği ve örgütün düzenlediği yurt dışı gezisine katıldığı bilgisi aktarıldı.

        Sanığın, örgütün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiği, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite kazandıktan sonra da izlediği, örgütsel sohbet düzenlediği, örgüt iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan yurtta müdür yardımcılığı yaptığı, ByLock programını kullandığı ve örgütsel yazışmalarda adının geçtiği ve "ev ablası" olarak FETÖ'ye ait evlerin ihtiyaçlarını sağladığı anlatılarak, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

        Sanık C.Y. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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