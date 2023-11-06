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        Adana'daki Misis Antik Kenti'nde güz dönemi kazıları sürüyor

        Adana'da, tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Misis Antik Kenti'nde güz dönemi arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:00 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:27
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        Adana'daki Misis Antik Kenti'nde güz dönemi kazıları sürüyor
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        Adana'da, tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Misis Antik Kenti'nde güz dönemi arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

        Yüreğir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan antik kentteki kazılarda, bölge tarihine ışık tutacak yapıların gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

        Çalışmalarda, İtalya Roma Ulusal Araştırma Konseyinden Prof. Dr. Anna Lucia D'Agata ile Pisa Üniversitesinden Prof. Dr. Giovanni Salmeri'nin yanı sıra restoratör, arkeolog, sanat tarihçisi, filolog, heykeltıraş, ressam, topoğraf, fotoğraf sanatçısı ve üniversite öğrencileri de yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, antik kentteki arkeolojik kazıların 2012'den bu yana sürdüğünü belirtti.

        Her yıl kazıya destek verdiklerini ifade eden Kocaispir, şunları kaydetti:

        "Misis, Neolitik Çağ'dan beri yaşamın durmaksızın devam ettiği, nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış, efsanelere konu olan bir şehir. Belediyemizin destekleriyle devam eden projemiz ışığında burayı, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizme kazandırmak istiyoruz.​​​​​​​"

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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