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        Adana'daki trafik kazasında yaralanan çocuk yaşamını yitirdi

        Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 22:11 Güncelleme: 03.11.2023 - 22:11
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        Adana'daki trafik kazasında yaralanan çocuk yaşamını yitirdi
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        Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Deliçay Köprüsü yakınlarında, 3 Kasım'da köpeğe çarpan otomobilin takla atması sonucu yaralanan 11 yaşındaki Muhammet Emre Çündü, tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fatih Çündü'nün (39) ise Kozan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Kozan ilçesi Deliçay Köprüsü yakınlarında, 3 Kasım'da Fatih Çündü'nün kullandığı 01 AOA 921 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarparak takla atmıştı. Kazada, otomobilde bulunan Mustafa Açık (62) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Sürücü ile araçta bulunan Muhammet Emre Çündü yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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