Adana'daki trafik kazasında yaralanan çocuk yaşamını yitirdi

Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Deliçay Köprüsü yakınlarında, 3 Kasım'da köpeğe çarpan otomobilin takla atması sonucu yaralanan 11 yaşındaki Muhammet Emre Çündü, tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fatih Çündü'nün (39) ise Kozan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kozan ilçesi Deliçay Köprüsü yakınlarında, 3 Kasım'da Fatih Çündü'nün kullandığı 01 AOA 921 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarparak takla atmıştı. Kazada, otomobilde bulunan Mustafa Açık (62) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Sürücü ile araçta bulunan Muhammet Emre Çündü yaralanmıştı.

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