Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla ormanı yaktığı öne sürülen sanığın yargılandığı dava Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla iki farklı noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla iki farklı noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.B, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık R.B, terör örgütü PKK ile bir bağlantısının olmadığını ve Sarıçam ilçesindeki iki farklı ormanlık alanda yangın çıkarmadığını ileri sürdü.

Tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren R.B, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda somut delil yoktur. Çalışmak zorundayım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması, tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dosyanın taraflarına gönderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık R.B'nin tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

Sarıçam ilçesindeki iki farklı ormanlık alanda geçen yıl 13 Ağustos'ta yangın çıkardığı ve Konya'daki yüksek hızlı tren hattına da saldırı planladığı gerekçesiyle 4 Eylül 2022'de tutuklanan ve eylemlerini terör örgütü PKK adına gerçekleştirdiği belirlenen R.B. hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan da müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.