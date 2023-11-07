Adana'da yolcu otobüsünde 12 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.

Otobüsün bagaj bölümünde 22 pakette 12 kilogram esrar bulundu.

Ekipler, otobüsteki 1 şüpheliyi gözaltına aldı.​​​​​​​

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