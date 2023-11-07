Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Adana'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:01 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünler olduğu belirlenen kent merkezindeki 10 ayrı ev ve işyerine operasyon düzenledi.

        Ev ve işyerlerindeki aramalarda, 3 milyon 500 bin marakon (filtreli sigara kağıdı), 367 bin doldurulmuş sigara, 28 bin 100 paket sigara, 2 elektrikli sigara sarma makinası, bir kompresör, 700 elektronik sigara, 100 elektronik sigara likiti, 17 bin 400 uyarıcı hap ele geçirildi.

        Polis, bu suç unsurlarına ilişkin gözaltına aldığı 14 şüpheliyi Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Baraj doluluk oranı kritik seviyede!
        Baraj doluluk oranı kritik seviyede!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        Beşiktaş'ta adaylar netleşiyor!
        Beşiktaş'ta adaylar netleşiyor!
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Muslera oynamak istiyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        Tabloya çekiçli saldırı!
        Tabloya çekiçli saldırı!
        66 ilde 'Mercek' operasyonu! 715 gözaltı
        66 ilde 'Mercek' operasyonu! 715 gözaltı
        İtalya, Arnavutluk’a göç merkezleri kuracak
        İtalya, Arnavutluk’a göç merkezleri kuracak
        Netanyahu'dan ateşkes açıklaması
        Netanyahu'dan ateşkes açıklaması
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi

        Benzer Haberler

        Adana'da 3,5 milyon makaron ele geçirildi; 14 gözaltı 
        Adana'da 3,5 milyon makaron ele geçirildi; 14 gözaltı 
        Adana'da yolcu otobüsünde 12 kilogram esrar ele geçirildi
        Adana'da yolcu otobüsünde 12 kilogram esrar ele geçirildi
        Adana'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adana'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adana'da geçen ay hırsızlık şüphelisi 94 kişi tutuklandı
        Adana'da geçen ay hırsızlık şüphelisi 94 kişi tutuklandı
        Adana'da ÇDSO "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri" verecek
        Adana'da ÇDSO "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri" verecek
        Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
        Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı