Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 sanığa 15'er yıl hapis istemi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddia edilen tutuklu 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:36 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 sanığa 15'er yıl hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddia edilen tutuklu 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 Temmuz'da tutuklanan A.A, A.S. ve İ.S. için Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis tarafından ilçedeki Yeşilbağlar Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda, sanıklar A.A. ve A.S'nin evin yanındaki arazide gözcülük yaptığı, İ.S'nin ise defter arasına gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobil ile yanına gelen kişilere satarken yakalandığı belirtildi.

        Ekiplerin, sanıklardan uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, ikamette hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği iddianamede aktarıldı.

        İddianamede, sanıkların, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılarak, A.A, A.S. ve İ.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 3 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kocası boğup uçuruma attı! 9 gündür aranıyor
        Kocası boğup uçuruma attı! 9 gündür aranıyor
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        Beşiktaş'ta adaylar netleşiyor!
        Beşiktaş'ta adaylar netleşiyor!
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Muslera oynamak istiyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Baraj doluluk oranı kritik seviyede!
        Baraj doluluk oranı kritik seviyede!
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        Tabloya çekiçli saldırı!
        Tabloya çekiçli saldırı!
        66 ilde 'Mercek' operasyonu! 715 gözaltı
        66 ilde 'Mercek' operasyonu! 715 gözaltı
        İtalya, Arnavutluk’a göç merkezleri kuracak
        İtalya, Arnavutluk’a göç merkezleri kuracak
        Netanyahu'dan ateşkes açıklaması
        Netanyahu'dan ateşkes açıklaması
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!

        Benzer Haberler

        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Adana'da 3,5 milyon makaron ele geçirildi; 14 gözaltı 
        Adana'da 3,5 milyon makaron ele geçirildi; 14 gözaltı 
        Adana'da yolcu otobüsünde 12 kilogram esrar ele geçirildi
        Adana'da yolcu otobüsünde 12 kilogram esrar ele geçirildi
        Adana'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adana'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adana'da geçen ay hırsızlık şüphelisi 94 kişi tutuklandı
        Adana'da geçen ay hırsızlık şüphelisi 94 kişi tutuklandı
        Adana'da ÇDSO "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri" verecek
        Adana'da ÇDSO "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri" verecek