Adana Şehir Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi'nin ruhsatı teslim edildi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Eylül'de açılan Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi için ruhsat teslim töreni yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, merkezin hizmet binasında düzenlenen törende, bölümde görev yapacak sağlık çalışanlarını tebrik etti.

Nacar, Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi'nin şifa dağıtacağını belirtti.

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput da merkezin hayırlı olmasını diledi.

İl Sağlık Müdürü Nacar, konuşmaların ardından merkezin sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Defne Ay Tuncel'e ruhsat belgesini teslim etti.

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