Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Şehir Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi'nin ruhsatı teslim edildi

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Eylül'de açılan Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi için ruhsat teslim töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Şehir Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi'nin ruhsatı teslim edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Eylül'de açılan Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi için ruhsat teslim töreni yapıldı.

        İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, merkezin hizmet binasında düzenlenen törende, bölümde görev yapacak sağlık çalışanlarını tebrik etti.

        Nacar, Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi'nin şifa dağıtacağını belirtti.

        Başhekim Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput da merkezin hayırlı olmasını diledi.

        İl Sağlık Müdürü Nacar, konuşmaların ardından merkezin sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Defne Ay Tuncel'e ruhsat belgesini teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bu hakemlerle nereye!
        Bu hakemlerle nereye!
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Adana'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan alkollü sürücüye dava
        Adana'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan alkollü sürücüye dava
        Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı açıldı
        Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı açıldı
        14 katlı binanın yıkımı sırasında çatıda dans etti
        14 katlı binanın yıkımı sırasında çatıda dans etti
        Anne ile çocukları, şizofren babanın vasiliği yüzünden mahkemelik oldu
        Anne ile çocukları, şizofren babanın vasiliği yüzünden mahkemelik oldu
        Adana, yamaç paraşütünde uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmak ist...
        Adana, yamaç paraşütünde uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmak ist...
        Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 sanığa 15'er yıl hapis istemi
        Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 sanığa 15'er yıl hapis istemi