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        Adana'da polisin huzur ve güven denetimi

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis, huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 01:50 Güncelleme: 08.11.2023 - 01:58
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        Adana'da polisin huzur ve güven denetimi
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis, huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şahin Özbilen Mahallesi'nde denetleme alanları oluşturuldu.

        Aranan kişilerin gözaltına alındığı denetimlerde, bazı araç sürücülerine çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

        Uygulamaya katılan Ceyhan Kaymakamı Muhammed Gürbüz, vatandaşlarla sohbet etti.

        Burada açıklamada bulunan Gürbüz, ilçenin huzuru için gece gündüz denetimlerin devam edeceğini söyledi.

        Gürbüz, ilçede suçlularla mücadele eden emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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