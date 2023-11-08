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        Adana'da eski HDP il yöneticisine PKK/KCK'nın "ekonomik alan yöneticisi" olduğu iddiasıyla dava

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da terör örgütü PKK/KCK içinde sözde "sorumlu" ve "yönetici" düzeyinde faaliyet yürüttüğü ve örgütün "ekonomik alan yöneticisi" olduğu iddiasıyla eski HDP il yöneticisi Mehmet Mahsun E. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:55 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:55
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        Adana'da eski HDP il yöneticisine PKK/KCK'nın "ekonomik alan yöneticisi" olduğu iddiasıyla dava
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        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da terör örgütü PKK/KCK içinde sözde "sorumlu" ve "yönetici" düzeyinde faaliyet yürüttüğü ve örgütün "ekonomik alan yöneticisi" olduğu iddiasıyla eski HDP il yöneticisi Mehmet Mahsun E. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        PKK/KCK adına kentte aktif faaliyet gösterdiği iddiasıyla 24 Nisan 2022'de yakalama emri çıkarılan Mehmet Mahsun E. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, sanığın terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, PKK/KCK içinde sözde "sorumlu" ve "yönetici" pozisyonunda aktif faaliyet yürüttüğü belirtildi.

        Mehmet Mahsun E'nin kentte örgüte eleman temin edilen organizasyonların başında yer aldığı bilgisi paylaşılan iddianamede, sanığın terör örgütleriyle ilişki ve irtibatları nedeniyle haklarında adli işlem yapılan 56 kişiyle görüşme kaydının belirlendiği ve bu kapsamda KCK'nın "mali alan yapılanması"nda faaliyet gösterdiği belirlenen Z.D. ile 1089 kez baz eşleşmesinin bulunduğu anlatıldı.

        İddianamede, hakkında PKK/KCK soruşturması yürütülen gizli tanığın sanıkla ilgili şu iddiaları yer aldı:

        "Mehmet Mahsun E, farklı tarihlerde Kandil ve Gara alanlarına giderek Cemal kod adlı Murat Karayılan ile 'KCK'nın Türkiye mali çalışmaları' konularında görüşmeler yaptı. 2010 ile 2013 yıllarında 'KCK Türkiye maliyesi' sorumlularından H.C. ve G.D. isimli kişilere bağlı olarak Adana'da örgüt adına vergilendirme adı altında para toplama faaliyetlerinde yer aldı. Kendisi örgüt adına Adana'da vergilendirilen kişiler ve örgütün para kaynakları hakkında geniş bilgiye sahiptir. 'KCK Türkiye maliye yapılanması' tarafından Adana'da dolmuş hatları alındığını ve bu hatların aktif olarak çalıştığını duymuştum."

        Sanık Mehmet Mahsun E'nin çeşitli tipte 37 araca dair farklı tarihlerde adına tescil kaydının bulunduğu ve bunlardan 12'sinin halen üzerine kayıtlı olduğu belirtilen iddianamede, araçların hususi ve ticari vasfa sahip olduğu (yolcu taşımacılığı yapan) bilgisine de yer verildi.

        - Ölen teröristlerin ailelerine para aktarmış

        İddianamede, MASAK raporunda yer alan para transfer bilgilerine göre Mehmet Mahsun E'nin PKK/KCK'nın "mali alan yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında adli işlem yapılan kişilerle bankacılık işlemleri gerçekleştirdiği ve kendisine gelen paraları ölen teröristlerin ailelerine aktardığının belirlendiği kaydedildi.

        Sanığın, PKK'nın çağrısı üzerine örgüt elebaşının doğum günü bahanesiyle düzenlenen etkinliklere katıldığına yer verilen iddianamede, Mehmet Mahsun E'nin KCK sistematiğine bağlı "ekonomik alan merkezi" içinde yer aldığı, terör örgütünün ideolojisi ve talimatları doğrultusunda gizliliğe riayet ederek faaliyet yürüttüğü vurgulandı.

        Firari sanık Mehmet Mahsun E'nin "kadro" örgüt mensubu ve PKK/KCK terör örgütünün "ekonomik alan yöneticisi" olduğu belirtilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan cezalandırılması istendi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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