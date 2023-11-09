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        Adana'da kaçak 52 milyon 100 bin makaron ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir depoda kaçak 52 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 09:46 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:46
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        Adana'da kaçak 52 milyon 100 bin makaron ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir depoda kaçak 52 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen Mıdık Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

        Depodaki aramalarda kaçak 52 milyon 100 bin makaron ele geçirildi.

        Polis ekipleri, kaçakçılıkla ilgili şüpheli V.S.Ş'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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