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        Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 sanığa 15'er yıl hapis istemi

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:04 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:04
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        Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 sanığa 15'er yıl hapis istemi
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 Eylül'de tutuklanan E.G. ve T.D. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis tarafından Esentepe Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, sanıkların sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobille yanlarına gelen 2 kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

        İddianamede, sanıkların üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, ikamette de hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği bilgisi yer aldı.

        Sanıkların kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, E.G. ve T.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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