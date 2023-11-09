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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'den Kozan ilçesine ziyaret

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:21 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:21
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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'den Kozan ilçesine ziyaret
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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Köşger, ziyaret ettiği Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü'den ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kentin her noktasının kendine has güzellik barındırdığını belirten Köşger, "İlçemizin sahip olduğu potansiyeli en güzel şekilde değerlendirip, her alanda gelişip kalkınması için bütün kurumlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

        Köşger, programının ardından Kozan Belediyesi, Kozan Adliyesi ve Ticaret Odasına ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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