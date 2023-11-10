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        Adana'da kaçak 117 milyon 630 bin makaron ele geçirildi

        Adana'da kaçak 117 milyon 630 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 09:49 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:26
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        Adana'da kaçak 117 milyon 630 bin makaron ele geçirildi
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        Adana'da kaçak 117 milyon 630 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir depo ve 2 araca yönelik operasyon düzenledi.

        Depoda ve araçlardaki aramalarda, 5 milyon 130 bini tütün doldurulmuş kaçak 117 milyon 630 bin makaron bulundu.

        Bunun üzerine şüpheliler B.K. ve Z.E.D. ekiplerce gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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