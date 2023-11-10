Adana'da 4 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 FETÖ hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 4 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri adreslere operasyon düzenleyerek mesleklerinden ihraç edilen astsubay Ömer Berber (34), komiser Rıdvan Korkutan (31) ile öğretmenler Hakan Bayten (44) ve İbrahim Yıldız'ı (56) yakaladı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.