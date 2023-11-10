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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:48
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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenle anıldı.

        Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende, Vali Yavuz Selim Köşger, 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        Tören alanının yakınındaki vatandaşlar da aynı saatte saygı duruşunda bulundu.

        - Mersin

        Mersin'de, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile kent protokolü, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Bazı vatandaşlar da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

        Atatürk'ü anma programları, Mersin Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.

        - Hatay

        Hatay'da Cumhuriyet Alanı’ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        Törende Vali Masatlı, anıt şeref defterini imzaladı.

        Program, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten'in anıta çelenk sunmasıyla başladı.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi.

        Saygı duruşu sırasında anıt çevresindeki vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu.

        Kadirli ilçesinde de Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve belediye personeli, ellerinde Atatürk posteriyle Atatürk Caddesi boyunca saygı yürüyüşü yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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