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        TürkTraktör ürettiği 3 traktörden 1'ini ihraç etti

        EREN BOZKURT - TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, bu yılın 10 ayında ihracatlarının geçen yıla göre yüzde 11 arttığını belirterek, "Ürettiğimiz 38 bin traktörden 25 bini iç pazarda satıldı. 13 bin traktörü dünya genelinde 120'den fazla ülkeye ihraç ettik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:00 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:19
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        TürkTraktör ürettiği 3 traktörden 1'ini ihraç etti
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        EREN BOZKURT - TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, bu yılın 10 ayında ihracatlarının geçen yıla göre yüzde 11 arttığını belirterek, "Ürettiğimiz 38 bin traktörden 25 bini iç pazarda satıldı. 13 bin traktörü dünya genelinde 120'den fazla ülkeye ihraç ettik." dedi.

        Canbeyli, TÜYAP 16. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki traktör endüstrisindeki son değişimlerin, yeni emisyon seviyesini Stage 5'i gündeme getirdiğini belirtti.

        TürkTraktör olarak 2 markalarındaki Stage 5 emisyona sahip traktörleri de fuarda çiftçilerle buluşturduklarını aktaran Canbeyli, "TürkTraktör olarak yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanda 40'a yakın yeni traktör modelimiz, 25 civarında ekipman ürünümüzle çiftçilerimizle buluşmuş vaziyetteyiz." diye konuştu.

        Canbeyli, Türkiye'nin bu yıl traktör pazarında önemli büyüme yakaladığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

        "Özellikle ilk 6 ay pazar yüzde 30'un üzerinde bir büyüme kaydetti. Şu anda elimizde eylül sonu verileri bulunuyor. Eylül sonunda pazar yaklaşık 58 bin adete ulaştı. Bu geçen yıla göre de yüzde 30'a yakın bir büyümeyi ifade ediyor. Beklentimiz, bu yıl Türkiye'de pazarın 75 bin seviyesine ulaşarak yeni bir rekor elde etmesi. Daha önce 2017 yılında 73 bin seviyesine ulaşmıştı Türkiye'de traktör pazarı. Ümit ediyoruz ki bu yıl yeni bir rekora imza atacağız."

        - "İhracatımız geçen yıla göre yüzde 11 arttı"

        TürkTraktör olarak eylül sonu itibarıyla 38 bin traktör ürettiklerini belirten Canbeyli, şöyle devam etti:

        "Ürettiğimiz 38 bin traktörden 25 bini iç pazarda satıldı. 13 bin traktörü de 120'den fazla ülkeye ihraç ettik. Eylül sonu itibarıyla ihracatımız geçen yıla göre yüzde 11 arttı. İhracatımızın yüzde 80'inden fazlasını Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirmekteyiz. Dolayısıyla ihracatımızın çok önemli bir kısmı gelişmiş pazarlara yapılıyor. İhracattaki bu temponun devam edeceğini öngörüyoruz. Tabii ki dünya genelindeki genel yavaşlamalardan yurt dışındaki pazarlar da etkileniyor. Mevcut durumda ihracat tarafındaki ağırlığımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Şu anda ürettiğimiz her 3 traktörden 1'inin ihracatını gerçekleştirmekteyiz."

        Canbeyli, birçok traktörü yeni emisyona göre güncellediklerini, gelecek yıl hazirana kadar ürün gamlarının tamamını Stage 5 emisyon seviyesine geçirmeyi planladıklarını söyledi.

        Bu yıl sonunda yaklaşık yüzde 70'lik bir kısmın yeni emisyon seviyesine geçeceğini belirten Canbeyli, şunları kaydetti:

        "Sürdürülebilirlik strateji çerçevesinde hedeflerimizi paylaştık. Ttraktör üretimindeki emisyon seviyesi Stage 5 emisyonlu traktörleri üretmekten kadın çalışanlarımızın oranına, enerjimizi sürdürülebilir kaynaklardan elde etmeye kadar çok farklı alanlarda birçok hedef var. TürkTraktör olarak her zaman Türkiye'de tarımı ve çiftçileri geleceğe hazırlamakla kendimize bir rol biçmiş vaziyetteyiz. Bu anlamda da sürdürülebilirlik tarafında da kendimiz önemli bir misyon edindik. Şu aşamada açıkladığımız hedefleri, özellikle her yıl arkasını dolduracak şekilde takip ediyoruz."

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