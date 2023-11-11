Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da güvenlik toplantısı sonrası konuştu:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerinin nefesini kesmekte, organize suç örgütlerinin tamamını enseleyip adalete teslim etmekte kararlı olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 16:39 Güncelleme: 11.11.2023 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da güvenlik toplantısı sonrası konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerinin nefesini kesmekte, organize suç örgütlerinin tamamını enseleyip adalete teslim etmekte kararlı olduklarını belirtti.

        Bakan Yerlikaya, bir otelde basına kapalı düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Adana" başlıklı güvenlik toplantısına katıldı.

        Toplantının ardından konuşan Yerlikaya, daha önce İstanbul, Bursa, Konya, Mersin ve Ankara'da gerçekleşen güvenlik toplantılarının 6'ncısını Adana'da yaptıklarını söyledi.

        Yerlikaya, toplantıda, Adana'nın huzur ve güvenliği için Valilik koordinasyonunda, emniyet, jandarma ve sahil güvenliğin yapmış olduğu hizmetleri masaya yatırdıklarını anlattı.

        Adana'nın çok büyük ve özel bir şehir olduğunu anlatan Yerlikaya, tarımdan sanayiye, ticaretten hizmet sektörüne, her alanda başarıdan başarıya koşan kentin huzurun en güzelini hak ettiğini dile getirdi.

        Yerlikaya, Adana'da güvenlik hizmetiyle ilgili tüm kurumların arasında mükemmel uyum olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Bu uyum, bu güçlü işbirliği huzur ve güven hizmetinin tecelli etmesiyle ilgili ve şehrimizdeki hemşerilerimizin beğenisini kazanmayla ilgili büyük bir mesafe almakta. Daha da alacağını görüyorum. Bir örnek vereyim; ruhsatsız silahlarla ilgili mücadelede hem adliyemizi hem de mülki idare amirliğimiz, Valiliğimizin koordinasyonunda yapılan çalışmaları takdir ediyoruz. Dün Ankara'da evvelsi gün Mersin'de, Adana'daki bu başarılı çalışmayı örnek olarak gösterdik. Plan-Bütçe konuşmamızda da orada ruhsatsız silahla, cezaların caydırıcılığıyla ilgili mutlaka yeni bir hareket yapılmasıyla ilgili de sayın milletvekillerimize durumu paylaştık ve onlardan da çok büyük bir destek vaat edildiğini de memnuniyetle müşahede ettik."

        Yerlikaya, hırsızlıkla ilgili çalışmalara değinerek, "Hırsızlıkla ilgili polis bölgesinde, günde 4 civarında hırsızlığın oluyor olması evet biz birimce de kabul edemeyiz ama böyle büyük bir şehirde rakamı bu noktaya indiriliyor olması da evet bir başarı. Arkadaşlarımız da sıfır rakamına kadar gayret göstereceklerini ve onu da koruyacaklarına dair bir inanç gördük." diye konuştu.

        - "Organize suç örgütleriyle ilgili kendimize süre biçtik"

        Uyuşturucu ve organize suçla mücadele çalışmalarından da bahseden Yerlikaya, "Adanalı hemşerilerimizin bize yansıtmış olduklarının, arayıp da ismini söylemeden 'Burada bunu gördüm, şu var, lütfen bir bakın' sözlerinin bizim için ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Zehir tacirlerinin nefesini kesmekte, organize suç örgütlerinin tamamını enseleyip adalete teslim etmekte kararlıyız. Özellikle organize suç örgütleriyle ilgili kendimize süre biçtik. Bugüne kadar yapılanları ve onların isimlerini zikretmiyorum ama bizim biraz daha işimiz var. Bunların da hakkından geleceğiz hiç merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

        Düzensiz göçe karşı çalışmayı sürdürdüklerine işaret eden Yerlikaya, şöyle konuştu:

        "Düzensiz göçmen veya asıl hedefimiz olan göçmen kaçakçısı organizatörleriyle ilgili lütfen bize bilgi verin. Bunların gereğini yapalım. Bugüne kadar bunları aldık götürdük tutuklananlar cezaevinde. Adli kontrol kararı veya dosyasında yeterli delil olmayıp da serbest bırakılanlarla ilgili hemşerilerimden bir şey istiyorum. Biz bunları da bırakmış değiliz. Eğer tövbe edip bir daha bu suçu işlemiyorlarsa canımıza minnet ama devam ediyorlarsa arkadaşlarımız hiçbir zaman onları bırakmış falan da değil. Göreceksiniz, eğer o suçu işlemeye devam ediyorlarsa onları, daha önce tutuklanan arkadaşlarının yanına göndermeye kararlıyız."

        Yerlikaya, kentteki polis ve jandarma sayısını ve MOBESE'leri arttırmaya yönelik gayretlerinin olacağını belirtti.

        Vatandaşların huzuru için gece gündüz çalışmaya söz verdiklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Suçları önleme, işlenen suçları en kısa zamanda aydınlatıp adalete teslim etme noktasında kararlılığımızı, her zaman görmeye devam edeceksiniz." dedi.

        Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile bazı milletvekilleri ve ilgililer katıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Suudi Arabistan'daki zirvede liderlerin aile fotoğrafı
        Suudi Arabistan'daki zirvede liderlerin aile fotoğrafı
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Onuachu fark yaratıyor!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Londra bugüne kadarki en büyük Filistin'e destek yürüyüşü
        Londra bugüne kadarki en büyük Filistin'e destek yürüyüşü
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Bakan Yerlikaya: Biraz daha işimiz var, bunların da hakkından geleceğiz
        Bakan Yerlikaya: Biraz daha işimiz var, bunların da hakkından geleceğiz
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Evinde uyuşturucuyla yakalandı; `hediye´ karşılığı emanet aldım' dedi
        Evinde uyuşturucuyla yakalandı; `hediye´ karşılığı emanet aldım' dedi
        Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
        Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
        Adana´da silahlı kavga: 2 yaralı
        Adana´da silahlı kavga: 2 yaralı
        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı