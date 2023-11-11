İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da güvenlik toplantısı sonrası konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerinin nefesini kesmekte, organize suç örgütlerinin tamamını enseleyip adalete teslim etmekte kararlı olduklarını belirtti.

Bakan Yerlikaya, bir otelde basına kapalı düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Adana" başlıklı güvenlik toplantısına katıldı.

Toplantının ardından konuşan Yerlikaya, daha önce İstanbul, Bursa, Konya, Mersin ve Ankara'da gerçekleşen güvenlik toplantılarının 6'ncısını Adana'da yaptıklarını söyledi.

Yerlikaya, toplantıda, Adana'nın huzur ve güvenliği için Valilik koordinasyonunda, emniyet, jandarma ve sahil güvenliğin yapmış olduğu hizmetleri masaya yatırdıklarını anlattı.

Adana'nın çok büyük ve özel bir şehir olduğunu anlatan Yerlikaya, tarımdan sanayiye, ticaretten hizmet sektörüne, her alanda başarıdan başarıya koşan kentin huzurun en güzelini hak ettiğini dile getirdi.

Yerlikaya, Adana'da güvenlik hizmetiyle ilgili tüm kurumların arasında mükemmel uyum olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu uyum, bu güçlü işbirliği huzur ve güven hizmetinin tecelli etmesiyle ilgili ve şehrimizdeki hemşerilerimizin beğenisini kazanmayla ilgili büyük bir mesafe almakta. Daha da alacağını görüyorum. Bir örnek vereyim; ruhsatsız silahlarla ilgili mücadelede hem adliyemizi hem de mülki idare amirliğimiz, Valiliğimizin koordinasyonunda yapılan çalışmaları takdir ediyoruz. Dün Ankara'da evvelsi gün Mersin'de, Adana'daki bu başarılı çalışmayı örnek olarak gösterdik. Plan-Bütçe konuşmamızda da orada ruhsatsız silahla, cezaların caydırıcılığıyla ilgili mutlaka yeni bir hareket yapılmasıyla ilgili de sayın milletvekillerimize durumu paylaştık ve onlardan da çok büyük bir destek vaat edildiğini de memnuniyetle müşahede ettik."

Yerlikaya, hırsızlıkla ilgili çalışmalara değinerek, "Hırsızlıkla ilgili polis bölgesinde, günde 4 civarında hırsızlığın oluyor olması evet biz birimce de kabul edemeyiz ama böyle büyük bir şehirde rakamı bu noktaya indiriliyor olması da evet bir başarı. Arkadaşlarımız da sıfır rakamına kadar gayret göstereceklerini ve onu da koruyacaklarına dair bir inanç gördük." diye konuştu.

- "Organize suç örgütleriyle ilgili kendimize süre biçtik"

Uyuşturucu ve organize suçla mücadele çalışmalarından da bahseden Yerlikaya, "Adanalı hemşerilerimizin bize yansıtmış olduklarının, arayıp da ismini söylemeden 'Burada bunu gördüm, şu var, lütfen bir bakın' sözlerinin bizim için ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Zehir tacirlerinin nefesini kesmekte, organize suç örgütlerinin tamamını enseleyip adalete teslim etmekte kararlıyız. Özellikle organize suç örgütleriyle ilgili kendimize süre biçtik. Bugüne kadar yapılanları ve onların isimlerini zikretmiyorum ama bizim biraz daha işimiz var. Bunların da hakkından geleceğiz hiç merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçe karşı çalışmayı sürdürdüklerine işaret eden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Düzensiz göçmen veya asıl hedefimiz olan göçmen kaçakçısı organizatörleriyle ilgili lütfen bize bilgi verin. Bunların gereğini yapalım. Bugüne kadar bunları aldık götürdük tutuklananlar cezaevinde. Adli kontrol kararı veya dosyasında yeterli delil olmayıp da serbest bırakılanlarla ilgili hemşerilerimden bir şey istiyorum. Biz bunları da bırakmış değiliz. Eğer tövbe edip bir daha bu suçu işlemiyorlarsa canımıza minnet ama devam ediyorlarsa arkadaşlarımız hiçbir zaman onları bırakmış falan da değil. Göreceksiniz, eğer o suçu işlemeye devam ediyorlarsa onları, daha önce tutuklanan arkadaşlarının yanına göndermeye kararlıyız."

Yerlikaya, kentteki polis ve jandarma sayısını ve MOBESE'leri arttırmaya yönelik gayretlerinin olacağını belirtti.

Vatandaşların huzuru için gece gündüz çalışmaya söz verdiklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Suçları önleme, işlenen suçları en kısa zamanda aydınlatıp adalete teslim etme noktasında kararlılığımızı, her zaman görmeye devam edeceksiniz." dedi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile bazı milletvekilleri ve ilgililer katıldı.​​​​​​​