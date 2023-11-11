Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Adana'da ilçe kongresine katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adana'da partisinin Seyhan İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Seyhan Belediyesi Selman-i Pak Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye tek listeyle gidildi, mevcut başkan Ömer Çıdık yeniden aday oldu.

Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Bölgenin kuşatılarak binlerce Filistinlinin öldürüldüğünü ifade eden Davutoğlu, bunun adının soykırım olduğunu belirtti.

Gazzeli çocukların acısıyla uyuyamadıklarını aktaran Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Gazze'de insanlık tarihinin gördüğü en büyük suçlar işleniyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 11 bine ulaştı. ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes için daha erken olduğunu söyledi. Gazze'deki 2 milyon 400 bine yakın nüfusu ile 11 bin oranını vurduğunuzda bunun da 4-5 bini en azından çocuk, Amerika'da 1 milyon kişinin öldürülmesi demek. Çünkü onların nüfusu 331 milyon. Yani ABD'de bir savaş veya herhangi bir saldırıda 1 milyon kişi ölecek ve hala ateşkes için erken diyeceksiniz."

Kongreye, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.