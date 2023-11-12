Adana'da kaçakçılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Adana'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 6 iş yerine operasyon düzenledi.

İşyerinde kaçak 417 cep telefonu, 28 kablosuz kulaklık, 40 akıllı kol saati ve 9 elektrikli ev aleti bulundu.

Bu suç unsurlarına ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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