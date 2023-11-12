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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı

        Adana'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 10:30 Güncelleme: 12.11.2023 - 10:47
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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı
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        Adana'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 6 iş yerine operasyon düzenledi.

        İşyerinde kaçak 417 cep telefonu, 28 kablosuz kulaklık, 40 akıllı kol saati ve 9 elektrikli ev aleti bulundu.

        Bu suç unsurlarına ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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