Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da motosiklet çalan zanlı ile kız arkadaşı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki motosikleti çalarken yakalanan zanlı ile gözcülük yaptığı öne sürülen kız arkadaşı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 09:59 Güncelleme: 13.11.2023 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da motosiklet çalan zanlı ile kız arkadaşı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki motosikleti çalarken yakalanan zanlı ile gözcülük yaptığı öne sürülen kız arkadaşı tutuklandı.

        Sinanpaşa Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında park halinde bulunan motosikleti çalıp kaçmaya çalışan Hakan D. (23) özel güvenlik görevlilerince yakalandı.

        İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hakan D'yi gözaltına aldı.

        Polis ekipleri, çevrede gözcülük yaptığı ileri sürülen şüphelinin kız arkadaşı Asiye O'yu (21) da yaptıkları çalışmayla yakaladı.

        Emniyete götürülen zanlıların, 9 Eylül ve 13 Ekim'de Yüreğir Devlet Hastanesi'nin otoparkından da 2 motosikletin çalınması olayına karıştıklarını belirledi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Alışveriş merkezinin güvenlik kamerasınca, Hakan D. ve kız arkadaşının otoparka birlikte gidip keşif yapmaları, bir süre sonra Hakan D'nin motosikleti çalıştırıp otoparktan ayrılırken özel güvenlik görevlilerince yakalanması kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Aile katliamının nedeni belli oldu!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Aile katliamının nedeni belli oldu!
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        Yağmur ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        İsrail Savunma Bakanı'ndan anlaşma sinyali
        İsrail Savunma Bakanı'ndan anlaşma sinyali
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        "Kendine daha çok güven Kartal"
        "Kendine daha çok güven Kartal"
        "Sonuç her şeyi anlatıyor"
        "Sonuç her şeyi anlatıyor"
        Kimlik nakli!
        Kimlik nakli!

        Benzer Haberler

        Sevgilisi gözcülük yaptı; motosiklet çalarken suçüstü yakalandı
        Sevgilisi gözcülük yaptı; motosiklet çalarken suçüstü yakalandı
        Murat Sancak: Hakem güzel maç yönetti
        Murat Sancak: Hakem güzel maç yönetti
        Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının ardından
        Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının ardından
        Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Adana Demirspor - Fenerbahçe: 0-0
        Adana Demirspor - Fenerbahçe: 0-0