Adana'da motosiklet çalan zanlı ile kız arkadaşı tutuklandı Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki motosikleti çalarken yakalanan zanlı ile gözcülük yaptığı öne sürülen kız arkadaşı tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki motosikleti çalarken yakalanan zanlı ile gözcülük yaptığı öne sürülen kız arkadaşı tutuklandı.

Sinanpaşa Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında park halinde bulunan motosikleti çalıp kaçmaya çalışan Hakan D. (23) özel güvenlik görevlilerince yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hakan D'yi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, çevrede gözcülük yaptığı ileri sürülen şüphelinin kız arkadaşı Asiye O'yu (21) da yaptıkları çalışmayla yakaladı.

Emniyete götürülen zanlıların, 9 Eylül ve 13 Ekim'de Yüreğir Devlet Hastanesi'nin otoparkından da 2 motosikletin çalınması olayına karıştıklarını belirledi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Alışveriş merkezinin güvenlik kamerasınca, Hakan D. ve kız arkadaşının otoparka birlikte gidip keşif yapmaları, bir süre sonra Hakan D'nin motosikleti çalıştırıp otoparktan ayrılırken özel güvenlik görevlilerince yakalanması kaydedildi.