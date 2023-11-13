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        Adana'da "uyuşturucu ticareti" iddiasıyla 2 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilin bagajında uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 1'i tutuklu 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:05
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        Adana'da "uyuşturucu ticareti" iddiasıyla 2 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilin bagajında uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 1'i tutuklu 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Şakirpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 18 Eylül'de tutuklanan M.A.K. ve tutuksuz S.B. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, S.B'nin yolcu konumunda bulunduğu M.A.K. idaresindeki otomobili Şakirpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu, aracın bagajında sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

        İddianamede, sanıkların üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, otomobilde de hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğu bilgisi yer aldı.

        Sanıkların "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları kaydedilen iddianamede, M.A.K. ve S.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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