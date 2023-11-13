Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 6-13 Kasım'da asayiş uygulamaları yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, ruhsatsız 4 tabanca ve 1 av tüfeği, 28 mermi, 63 gram esrar ile 214 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekipleri, trafik denetiminde de 20 sürücüye para cezası uyguladı.

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