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        Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:18
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        Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 6-13 Kasım'da asayiş uygulamaları yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, ruhsatsız 4 tabanca ve 1 av tüfeği, 28 mermi, 63 gram esrar ile 214 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Polis ekipleri, trafik denetiminde de 20 sürücüye para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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