Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da yamaç paraşütü sporcusu Serdar Gülşen Filistin bayrağıyla atlayış yaptı

        Adana'da yamaç paraşütü sporcusu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin bayrağıyla atlayış gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:47 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da yamaç paraşütü sporcusu Serdar Gülşen Filistin bayrağıyla atlayış yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da yamaç paraşütü sporcusu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin bayrağıyla atlayış gerçekleştirdi.

        Master Spor Havacılık Kulübü Başkan Yardımcısı ve yamaç paraşütü sporcusu Serdar Gülşen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde merkez Çukurova ilçesindeki Rüzgarlı Tepe'ye çıkarak atlayış öncesi hazırlık yaptı.

        Hazırlıklarını tamamlayan Gülşen, boyu 8, eni 6 metre olan Filistin bayrağıyla tepeden atlayış yaparak bir süre uçuş gerçekleştirdi.

        Gülşen, daha sonra iki kızı ile ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir atlayış daha yaptı.

        Serdar Gülşen, AA muhabirine, İHH yetkililerine kendilerine bu fırsatı verdiği için teşekkür etti.

        Filistin'de olanlara karşı sessizliği bozmak istediklerini ifade eden Gülşen, "Sessizliği bozmak için paraşütümüzü kullanarak bir uçuş gerçekleştirdik. Filistin halkına selam gönderiyoruz, yalnız değilsiniz, dualarımız, ellerimiz ve dillerimizle sizlerleyiz. İnşallah Mescid-i Aksa'da birlikte olacağız." dedi.

        İHH İnsani Yardım Derneği Adana Şube Mahmut Eraslan da Master Havacılık Kulübü Spor Kulübü ile İHH olarak farklı bir eylem gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        Eraslan, Filistin ve Gazze konusunda farkındalık oluşturmak ve yapılan zulmü dünyaya duyurmak istediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kozan'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kozan'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı
        Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı
        Adana'da "uyuşturucu ticareti" iddiasıyla 2 sanığa 15'er yıla kadar hapis i...
        Adana'da "uyuşturucu ticareti" iddiasıyla 2 sanığa 15'er yıla kadar hapis i...
        Adana'da ruhsatsız 63 silah ele geçirildi
        Adana'da ruhsatsız 63 silah ele geçirildi
        Adana'da motosiklet çalan zanlı ile kız arkadaşı tutuklandı
        Adana'da motosiklet çalan zanlı ile kız arkadaşı tutuklandı
        Sevgilisi gözcülük yaptı; motosiklet çalarken suçüstü yakalandı
        Sevgilisi gözcülük yaptı; motosiklet çalarken suçüstü yakalandı