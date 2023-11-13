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        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verecek

        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Mozart Gecesi" adlı klasik müzik konseri düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:44 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:44
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        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verecek
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        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Mozart Gecesi" adlı klasik müzik konseri düzenleyecek.

        ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre konser, 17 Kasım Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Konserde, orkestranın nefesli çalgılar sanatçıları Mozart'ın "Gran Partita" eserini seslendirecek.

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