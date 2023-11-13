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        Adana'da asansör kabiniyle duvar arasında sıkışarak yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, asansör kabiniyle duvar arasında sıkışarak yaralanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:58
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        Adana'da asansör kabiniyle duvar arasında sıkışarak yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, asansör kabiniyle duvar arasında sıkışarak yaralanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yeşiloba Mahallesi Atikop Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde asansör kabiniyle duvar arasına bir kişinin sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekipleri, yüzünden yaralanan ve bacağı asansörle duvar arasına sıkışan kişiyi, yaptığı çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı.

        Yaralı, daha sonra ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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