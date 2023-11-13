Adana'da asansör kabiniyle duvar arasında sıkışarak yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, asansör kabiniyle duvar arasında sıkışarak yaralanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeşiloba Mahallesi Atikop Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde asansör kabiniyle duvar arasına bir kişinin sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, yüzünden yaralanan ve bacağı asansörle duvar arasına sıkışan kişiyi, yaptığı çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralı, daha sonra ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.