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        Adana'da kuyumcuda silahlı soygun gerçekleştiren 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da bir kuyumcuda silahlı soygun gerçekleştiren 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:03 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:25
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        Adana'da kuyumcuda silahlı soygun gerçekleştiren 2 zanlı tutuklandı
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        Adana'da bir kuyumcuda silahlı soygun gerçekleştiren 2 şüpheli tutuklandı.

        Şehitler Bulvarı Mahfesığmaz Mahallesi'nde 8 Kasım'da S.Y'ye ait (37) kuyumcu dükkanına gelen motosikletli iki kişiden biri tabancayla iş yeri sahibini öldürmekle tehdit ederek bir miktar altın gasbetti.

        Zanlı, olay yerinden kaçarken tabancayla kazara kendisini bacağından yaraladı.

        Yaralı şüpheli, kendisini dışarıda bekleyen arkadaşının kullandığı motosiklete binerek kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayın firari zanlılarını yakalamak için araştırma başlattı.

        Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alan ekipler, silahlı soygunu gerçekleştirenlerin emniyette suç kayıtları bulunan Tarık Can S. (32) ve B.K. (16) olduğunu belirledi.

        - İki şüpheli tutuklandı

        Tabancayla kuyumcuyu gasbeden Tarık Can S. ve olayda motosikleti kullandığı belirlenen B.K, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı. Kuyumcudan çalındığı belirlenen 3 bilezik, 3 kolye, 3 bileklik ve alyansa da el konuldu.

        Kazara kendisini silahla vurarak yaralayan zanlının olaydan sonra herhangi bir hastaneye gitmediği belirlendi.

        Öte yandan, motosikletin sahibi olduğu tespit edilen Tarık Can S'nin arkadaşı Can D. (22) de ekiplerce gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tarık Can S. ve B.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, motosikletin sahibi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kuyumcunun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, yüzünü kıyafetinin kapüşonuyla gizlemeye çalışan zanlı içeriye girip elindeki tabancayı kuyumcuya doğrultuyor. Daha sonra şüpheli, kuyumcuya altınları doldurması için poşet uzatıyor. Kuyumcunun altınları doldurduğu poşeti alan şüpheli hızla iş yerinden uzaklaşıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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