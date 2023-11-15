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        Adana'da otoyolda ters şeritte giden araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, otoyolda ters şeritten giden hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:45
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        Adana'da otoyolda ters şeritte giden araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, otoyolda ters şeritten giden hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Kemal Boz yönetimindeki 01 EZV 42 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ters şeritte ilerlediği sırada Fatih İlkgün idaresindeki 06 DSC 216 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü Kemal Boz ve eşi Dönay Boz ile Fatih İlkgün olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan cenazeler, otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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