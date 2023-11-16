Adana'da husumetli oldukları kişiyi tüfekle öldüren 2 sanığa dava

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde husumetli oldukları kişiyi tüfekle öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde 29 Eylül 2021'de, Alperen Gönen'in (23) tüfekle öldürülmesiyle ilgili 30 Eylül 2021'de tutuklanan F.K. ile 10 Ekim 2021'de tutuklanan A.U.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ikinci el eşya ticareti yapan A.U.B. ile beyaz eşya işiyle uğraşan maktul Alperen Gönen arasında, ortak yürüttükleri bir iş gerekçesiyle önceye dayalı husumet bulunduğu belirtildi.

Olay günü mahallede karşılaşan maktul ve sanığın tartıştığı, sonrasında A.U.B'nin kuzeni F.K'yi yanına alıp Gönen'in iş yerine gittikleri iddianamede anlatıldı.

İddianamede, Gönen'in sanıkları görünce iş yerinden kaçtığı, A.U.B'nin bu sırada tüfekle 2 el ateş ettiği, yaralı olarak kaçmayı sürdüren maktulün tekrar tüfekle ateş edilmesi üzerine öldüğü kaydedildi.

Fikir ve eylem birliği içinde hareket eden A.U.B. ve F.K'nin "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması iddianamede talep edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 2 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, 29 Eylül 2021'de Alperen Gönen, A.U.B. ve F.K. tarafından av tüfeğiyle öldürülmüş, şüpheliler tutuklanmıştı.