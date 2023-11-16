KKTC Başbakanı Üstel, Adana Valisi Köşger'i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

Adana Valiliği Taş Köprü ek binasında gerçekleşen ziyarette Üstel'i Vali Köşger karşıladı.

Ziyaret defterini imzaladıktan sonra Üstel ve Köşger makama geçti.

Üstel ve Köşger, bir süre basına kapalı görüştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.