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        Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:20
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        Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık U.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Akıncılar Mahallesi'ndeki iş yerinde, motosikletle yanına gelen kişiye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Sanık U.K, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü. Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan U.K, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı U.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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