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        Adana'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Adana Sivil İnisiyatif Meclisi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:10 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:16
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        Adana'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        Adana Sivil İnisiyatif Meclisi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Ulu Cami önünde düzenlen etkinlikte cuma namazı sonrasında bir araya gelen katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları, döviz ve pankartlar taşıdı.

        Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, burada yaptığı açıklamada, mazlumlar ile katiller arasında bir tavır almak ve durdukları yeri netleştirmek için bir kez daha toplandıklarını söyledi.

        İsrail'in Filistinlileri hedef gözetmeksizin katlettiğini vurgulayan Eraslan, "Gazze'de göğüs göğse çarpışmalarda büyük kayıplar veren korkak işgal ordusu, kullanılması yasaklanmış bombalarla hastaneleri vuruluyor. Gazze’de elektrik yok, su yok, internet yok. Yoğun bakımdaki bebekler ölüme mahkum edilmiş durumda. İnsan sağlığına hizmet eden kurumlara, hastanelere saldırı yapılması insanlık dışıdır, insanlık suçudur." dedi.

        Eraslan, Gazze'de 21. yüzyılın en büyük soykırımlarından birinin gerçekleştirildiğini belirterek şunları kaydetti:

        "Savaşlar dahil her dönemde hastaneler, saldırılmayan, en korunaklı alanlar olarak kabul görmüştür. Filistin Sağlık Bakanı kan revan içindeki cesetlerin ortasında basın açıklaması yaptı. İnsanı yaşatmak için çaba gösteren sağlık çalışanının canına kastetmek, insanlığı öldürmektir, vicdanlara savaş açmaktır. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalması kabul edilemez.

        Her şey gelip geçer, geriye sadece tavrımız kalır. Tavrımız bellidir. Bizler Kudüs'ün özgürlüğünden yanayız. Bizler Mescid-i Aksa'nın bir barış yurdu olarak kalmasından yanayız. Bizler nehirden denize kadar bağımsız bir Filistin devletinden yanayız. Filistin'i işgal eden, on binlerce kişiyi katleden, milyonlarca kişiyi sürgün eden, Mescid-i Aksa'ya defalarca alçakça saldırılar düzenleyenler bilmeli ki Filistin halkının, işgal güçlerinin katliam ve soykırımlarına karşı kendilerini savunma hakkı meşrudur ve sorgulanamaz."

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