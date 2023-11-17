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        Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

        Adana'da, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:30 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:30
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        Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
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        Adana'da, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen eski astsubay T.B. ve avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine sızdırılmadan önce söz konusu terör örgütüne eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunduğunu, askeri okul sınavlarına örgüt evlerinde hazırlandığını ve "mahrem imamlar" ile irtibatının belirlendiğini ifade etti.

        Savcı, sanık T.B'nin İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaparken "mahrem imamlar" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespit edildiğini de bildirerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık T.B. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Mahrem imamlarla irtibatım yok. Beraat talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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